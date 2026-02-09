Омск-Информ
На Левобережье Омска грозит обрушиться дом

Жильцы опасаются пострадать.

Омичи из дома № 83 на улице 5-й Кировской пожаловались на то, что здание разваливается. На стенах кирпичной двухэтажки 1947 года постройки образовались трещины.

– По дополнительному заключению, требуется незамедлительное расселение и прекращение доступа людей во избежание жертв. Обратились в прокуратуру города и прокуратуру КАО для того, чтобы они помогли нам расселить наш дом, а они отправили нас в администрацию, которая планирует это сделать в декабре 2032 года! – сообщают в соцсетях омичи.

Ранее сообщалось, что омские чиновники готовятся к сносу дома на улице Волго-Донской. Аварийное здание также грозит обрушиться.

