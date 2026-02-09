Ущерб 10 миллионов: бывший главный омский синоптик испортил дорогое оборудование

Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Фото создано при помощи ИИ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего директора бюджетного учреждения Омска. Как сообщили «Омск-информу» в СК, речь идет о ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, причинившем большой ущерб (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2013 по октябрь 2016 года директор УГМС (тогда им руководил Сергей Иванов) без согласования с учредителем провел крупную сделку на поставку 16 автоматических гидрологических комплексов радарного типа, выбрал неверный способ установки оборудования, из-за чего оно пришло в негодность. Чтобы скрыть это, директор отправил рабочих в командировку для демонтажа комплексов, а сам купил запчасти для ремонта. В результате бюджетное учреждение лишилось 10 млн рублей.

Во время следствия с экс-директора уже взыскали 5,5 млн рублей. Еще на 3 млн у него арестовали имущество.

Уголовное дело направлено в суд.