·Экономика/Бизнес

Омские гостиницы не будут платить туристический налог за сирийских беженцев

Их приравняли к инвалидам и ветеранам ВОВ.

Мэрия Омска планирует расширить список для освобождения от уплаты туристического налога в гостиницах и на базах отдыха. В него включат сирийских беженцев, проживающих в омских пунктах временного размещения. Проект закона рассмотрят депутаты горсовета.

В списке освобожденных от налога уже значатся:

  • Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы;
  • участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;
  • инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
  • лица, подвергшиеся воздействию радиации;
  • сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов;
  • дети;
  • жители приграничных российских территорий;
  • жители Омска.

Туристический налог действует в Омске с 2025 года. Его должны платить все официально зарегистрированные отели. С 2026 года налог увеличили с 1 % до 2 %. Увеличение планируется каждый год.

