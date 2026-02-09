Омские гостиницы не будут платить туристический налог за сирийских беженцев

Их приравняли к инвалидам и ветеранам ВОВ.

Фото: 2ГИС

Мэрия Омска планирует расширить список для освобождения от уплаты туристического налога в гостиницах и на базах отдыха. В него включат сирийских беженцев, проживающих в омских пунктах временного размещения. Проект закона рассмотрят депутаты горсовета.

В списке освобожденных от налога уже значатся:

Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы;

участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

лица, подвергшиеся воздействию радиации;

сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов;

дети;

жители приграничных российских территорий;

жители Омска.

Туристический налог действует в Омске с 2025 года. Его должны платить все официально зарегистрированные отели. С 2026 года налог увеличили с 1 % до 2 %. Увеличение планируется каждый год.