На омских улицах станет еще больше рекламы

В мэрии назвали места установки новых рекламных щитов.

Фото: freepik.com

Мэрия Омска планирует провести торги за право установить и эксплуатировать 167 рекламных конструкций. Чиновники планируют заработать на этом более 7 млн рублей.

В городе появится 159 новых афишных стендов, 6 стел и 2 щита. Щиты и стелы установят на проспектах Мира и Менделеева, на улицах Конева, Перелета, Булатова и 10 лет Октября.

Конкурс разбили на 25 лотов. В каждый войдет до 30 рекламных конструкций. Минимальная начальная цена составляет 26,7 тыс. рублей. Однако есть лот и за 1,2 млн рублей.

Отметим, что победителям конкурсов также придется платить аренду. Договоры с предпринимателями заключат на 10 лет.