В Карьерном форуме студотрядов «Труд Крут» поучаствуют 2 000 юных омичей

Участники смогут познакомиться с потенциальными работодателями, а также побольше узнать о разных направлениях деятельности студотрядов.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Масштабный Карьерный форум студенческих отрядов «Труд Крут» соберет более 2000 молодых людей – студентов и школьников. Мероприятие, призванное стать площадкой для профессионального самоопределения, пройдет 17 февраля, в День Российских студенческих отрядов, на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

Форум предоставит участникам возможность получить практические навыки, познакомиться с потенциальными работодателями и представителями образовательных организаций, а также узнать о разнообразных направлениях деятельности студенческих отрядов. В программе предусмотрены круглые столы, деловые игры, интерактивные зоны и презентации.

– Студенческие отряды ежегодно дают молодежи возможность бесплатно получить профессиональное образование и применить его на практике. Наши студенты работают на крупнейших объектах страны и за ее пределами, зарабатывая свои первые деньги, участвуя в значимых проектах и формируя конкурентные профессиональные навыки еще в студенческие годы. Карьерный форум «Труд Крут» – это возможность прочувствовать на себе все направления движения вживую, познакомиться с бойцами Российских студенческих отрядов, представителями образовательных организаций, работодателями, задать интересующие вопросы и ощутить дух движения студотрядов, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Особое внимание будет уделено старту международного «Снежного десанта Российских студенческих отрядов», в котором примут участие представители России, Казахстана и Беларуси. В рамках этой инициативы будет сформирован отряд «Братство» для оказания помощи населению и реализации социально значимых проектов под лозунгом «Иртыш – река дружбы!».

Помимо этого, в рамках форума состоится закрытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» с награждением лучших отрядов Омской области.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Карьерный форум «Труд Крут» является частью движения Российских студенческих отрядов, крупнейшего молодежного трудового объединения в России, которое с 1959 года охватило более 20 миллионов человек. В 2024 году более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России приняли участие в деятельности РСО, получив первый трудовой опыт и внеся вклад в развитие страны.

Для тех, кто желает присоединиться к движению РСО, бесплатно получить востребованную рабочую профессию и трудоустроиться на значимые проекты как в России, так и за рубежом, доступна информация на сайте трудкрут.com или по телефону кол-центра РСО 8 800 770 0 117.