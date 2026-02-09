Не обязательно спортзал: врач дал советы по сохранению здорового сердца.

Фото: Freepik.com

Эксперт Областного центра общественного здоровья Анна Карибаева рассказала, как сохранить сердце сильным и избежать серьезных заболеваний. Простые ежедневные привычки могут значительно снизить риски.

Регулярная профилактика позволяет выявить факторы риска на ранних стадиях. В первую очередь нужно правильно питаться.

– Сбалансированное питание помогает предотвратить развитие алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и других, которые, в свою очередь, могут повлиять на развитие заболеваний сердца, – отметила эксперт.

Ежедневно в рационе здорового человека должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Кроме того, питание должно быть разнообразным, включая нежирное мясо и птицу, цельнозерновые продукты, рыбу, в том числе северных морских пород, бобовые.

При этом суточная норма соли не должна превышать 5 граммов, так как ее избыток создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу.

Важнейшую роль играет и достаточная двигательная активность. При этом не обязательно посещать спортзал – достаточно активных домашних дел, работы в саду, прогулок или игр с детьми. Контроль артериального давления также является обязательным: показатели 140/90 мм рт. ст. и выше – повод обратиться к врачу, даже если самочувствие остается нормальным.

Не менее важно следить за весом и отказаться от вредных привычек. Компоненты сигаретного дыма повышают частоту сердечных сокращений и давление, провоцируя риск тромбоза. Злоупотребление алкоголем может привести к аритмии, кардиомиопатии и стать причиной инфаркта или инсульта.

Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить проблемы на ранней стадии и своевременно принять меры для сохранения здоровья сердца на долгие годы.