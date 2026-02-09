Омский губернатор сделал экстренное предупреждение о надвигающейся метели

Омский губернатор сделал экстренное предупреждение о сильной метели

omskinform.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о приближении неблагоприятных метеоявлений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Он экстренно предупредил омичей о резком ухудшении погоды, которое может затронуть большую часть территории региона. Специалисты прогнозируют усиление ветра, метель и понижение температуры. Местные власти уже приводят в готовность оперативные службы.

– Напоминаю о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и в быту. Прошу родителей контролировать местонахождение детей, ограничить их нахождение на улице без сопровождения взрослых, – заявил Хоценко. – Также обращаюсь к водителям: оценивайте риски перед выездом, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

В связи с предупреждением, муниципальным образованиям поручено проверить готовность коммунальной техники к работе в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе систем теплоснабжения и электроснабжения. Оперативный штаб региона работает в режиме повышенной готовности для координации действий всех служб.

Жителям региона советуют по возможности отложить дальние поездки и избегать нахождения на открытой местности. Рекомендуется подготовить аварийные запасы дома и проверить исправность отопительных приборов. Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями лучше оставаться в помещениях.

Аналогичные предупреждения были разосланы во все районные администрации и переданы через систему оповещения населения. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора и правительства Омской области. Актуальная информация о развитии погодной ситуации будет оперативно публиковаться в официальных источниках.