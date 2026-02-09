Омск-Информ
Омич погиб на СВО, не успев получить выплаты

Дети мужчины смогли получить эти деньги только через суд.

Прокуратура добилась выплаты для детей военнослужащего, который не успел получить деньги при жизни.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре 2024 года омич, заключивший контракт с Министерством обороны РФ, погиб, не успев получить положенную ему выплату в размере 300 тыс. рублей. Прокуратура посчитала, что на эти деньги теперь имеют право дети военнослужащего и обратилась в полицию.

Суд удовлетворил иск и признал за детьми право на выплату. Дети получили деньги.

