В центре Омска готовится масштабное озеленение

Планируется высадить около 200 деревьев и кустарников.

Фото: yandex.ru/maps / создано при помощи ИИ

В этом году сразу несколько знаковых локаций Омска заметно преобразятся в «зеленую» сторону. Так, в рамках программы масштабное озеленение затронет площадь Бухгольца, Куйбышевский пляж и участок набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до метромоста). Все эти локации в Центральном округе благоустроят и озеленят.

Особое внимание уделят улице Пушкина. Здесь планируется высадить 156 крупномерных деревьев, а также обустроить плотную живую изгородь. Не менее эстетичным станет оформление улицы Музейной, где ландшафтные дизайнеры сделают ставку на декоративные кустарники и деревья.

Перемены коснутся и проспекта Карла Маркса. Уже этой весной на участке между улицами Короленко и Чкалова появятся 30 декоративных яблонь-крупномеров. Новые саженцы заменят зеленую зону, которая была полностью ликвидирована в ходе работ в 2025 году.