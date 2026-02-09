Под Омском обнаружили сразу 3 новых очага бешенства

Два из них расположились в населенных пунктах.

Фото создано при помощи ИИ

В минувшую пятницу губернатор подписал указ об установлении карантина из-за бешенства еще в трех местах в Омской области. Очаги выявили в Нововаршавке, в деревне Луговой Омского района, а также где-то в районе границы Лузинского и Дружинского сельских поселений.

В первых двух случаях бешеных животных обнаружили на территории личных подсобных хозяйств. Что располагается на месте третьего очага, не сообщается.

Отметим, что карантины действуют до 6 апреля. В это время на территории очагов запрещено находиться посторонним. Нельзя также ввозить и вывозить восприимчивых животных.