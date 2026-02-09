Омск-Информ
Из омского поезда произошла утечка опасного груза

ЧП случилось, когда состав добрался до соседней Новосибирской области.

В минувшую среду, 4 февраля, на станции Тебисская в Новосибирской области специалисты выявили течь горюче-смазочных материалов из цистерны грузового поезда. Состав следовал от станции Комбинатская в Омской области до станции Иня-Восточная.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, горючее, которое вытекло, относится к категории опасных грузов. Специалисты ликвидируют течь.

– Для окружающей среды негативных последствий не наступило, – отметили в прокуратуре.

Барабинская и Омская транспортные прокуратуры разбираются в обстоятельствах происшествия.

