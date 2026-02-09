Сэкономленные миллионы: омские автобусы вернут на старую систему оплаты

Мэрия решила частично отказаться от введенных недавно брутто-контрактов.

В транспортной системе Омска наметился разворот к старой схеме работы. Согласно предоставленной «Омск-информу» документации, в последних месяцах прошлого года мэрия заключила с «Пассажирским предприятием № 8» контракты на обслуживание 46 маршрутов по системе нетто-контрактов. Это означает отказ от брутто-контрактов, на которые муниципальный транспорт переводили в последние годы.

Отметим, что при брутто-контрактах мэрия платит перевозчику за пройденные километры, а всю выручку от билетов забирает в бюджет. Нетто-контракт возвращает предприятию право распоряжаться деньгами пассажиров самостоятельно. В этом случае город лишь компенсирует перевозчику разницу между реальной стоимостью поездки и установленным тарифом, а также оплачивает проезд льготников.

Главной причиной такого решения стала экономия. По оценкам департамента транспорта, переход на нетто-контракты только по этим 46 маршрутам позволил бюджету сохранить более 15 млн рублей всего за три месяца.

Впрочем, полная отмена брутто-системы пока не планируется. Магистральные маршруты продолжат работать по действующим трехлетним контрактам «за километраж», так как сроки по ним еще не истекли.