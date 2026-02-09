Омский ГАУ признали одним из лучших вузов бывшего СССР

Всего в рейтинг были включены 194 российских вуза и 3291 образовательная программа.

Омский аграрный университет признан одним из лучших вузов постсоветского пространства. ОмГАУ вошел в престижный Предметный глобальный агрегированный рейтинг 2026 года. Исследование, проведенное экспертами портала best-edu.ru, оценило международную конкурентоспособность высших учебных заведений на основе их достижений в конкретных областях знаний.

Всего в рейтинг включены 194 российских вуза и 3291 образовательная программа. Омский ГАУ продемонстрировал высокие результаты, попав в 5-ю лигу по 17 предметным областям.

Глобальные предметные рейтинги являются ценным инструментом для сравнения образовательных систем, поскольку они позволяют оценивать университеты по узкоспециализированным направлениям. В данном исследовании использовалась международная классификация OECD, охватывающая 39 предметных областей.