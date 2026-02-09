Омск-Информ
·Общество

В Омске инвалида оставили без обуви

Его права защитила прокуратура.

Житель Октябрьского округа Омска, являющийся инвалидом 3-й группы, обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении своих законных прав. Мужчине не выдавали специальную ортопедическую обувь, хотя программа реабилитации предусматривала ее ежегодную замену.

Проверка показала, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ не обеспечило гражданина ортопедической летней обувью. Прокуратура направила иск в суд, требуя обеспечить мужчину подходящей парой обуви и выплатить 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

До принятия судом решения пенсионный фонд добровольно выполнил все выдвинутые требования.

