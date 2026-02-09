Омск-Информ
Происшествия

В Омской области опекун «обчистил» счет ребенка на 4,3 млн рублей

Против 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В Муромцевском районе Омской области 36-летний местный житель подозревается в похищении крупной суммы денег, принадлежащих его подопечному ребенку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как установило следствие, подозреваемый с августа 2024 по ноябрь 2025 года регулярно переводил социальные выплаты 11-летнего мальчика себе на личный счет и использовал их для собственных нужд. Таким образом он незаконно присвоил 4,3 млн рублей.

Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства дела. Согласно статье, обвиняемый может получить до десяти лет тюрьмы. Также будет дана правовая оценка действиям работников органов опеки.

