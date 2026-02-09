Омский эксперт референтного центра Россельхознадзора осужден за крупные взятки

Апелляция освободила его от части обвинений.

Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело бывшего эксперта ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» Виктора Мизюна, обвиняемого в получении взяток по частям 1 и 6 статьи 290 УК РФ.

Советский районный суд Омска установил, что 41-летний мужчина с 2016 по 2023 год получил свыше 4,29 млн рублей за выдачу положительных заключений о фитосанитарном состоянии зерна. Эти заключения обеспечивали интересы двух ООО при экспорте и реализации продукции на территорию Республики Казахстан. Мизюн свою вину не признал.

Районный суд изначально приговорил его к штрафу в размере 4,25 млн рублей, запретил заниматься деятельностью в области фитосанитарного контроля на десять лет и постановил конфисковать в доход государства все полученные взятки.

В апелляции Омский областной суд изменил приговор. По части 1 статьи 290 УК РФ Мизюна освободили от наказания из‑за истечения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ.

При этом по части 6 статьи 290 УК РФ ему оставили наказание: 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере полученной взятки – 4 267 750 рублей, а также лишение права заниматься экспертной деятельностью в сфере фитосанитарного контроля на пять лет.

Осужденный был задержан прямо в зале суда. Помимо этого, суд подтвердил арест его имущества: автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2021 года, прицеп «Оса» и квартира в Омске.