Общество

Через три дня в Омске закончится прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников от «Газпром нефти»

До 12 февраля доступна регистрация на ежегодный турнир «Умножая таланты», который проводит компания «Газпром нефть» среди талантливых школьников.

Завершается прием заявок на интеллектуальные состязания «Умножая таланты», направленные на выявление и поддержку одаренных учеников 8–11 классов. Этот проект, дающий возможность школьникам продемонстрировать свои способности в решении инженерных задач и сделать первые шаги в профессиональном самоопределении, продолжает регистрацию до 12 февраля. Заявки принимаются через цифровую платформу «Родные города».

Успешные участники турнира могут рассчитывать на преимущество при поступлении в ряд ведущих вузов России, включая Омский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, Российский технологический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет, получая до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Участникам предлагается решать задачи в областях нефтехимии, цифровых технологий и инженерии, а также работать над практическими заданиями, связанными с управлением и обслуживанием оборудования, электромонтажом и лабораторным анализом. Этапы регионального отбора пройдут с 21 февраля по 26 марта, а победители представят свои регионы на заключительном этапе в Санкт-Петербурге этой весной.

Уточним, что «Умножая таланты» является ведущей образовательной инициативой для российских школьников, охватившей за восемь лет более 23,5 тысячи человек, в том числе из отдаленных регионов. В Омской области проект реализуется при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» от «Газпром нефти».

С целью формирования кадрового резерва ОНПЗ также развивает программу «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Этот масштабный профориентационный проект направлен на раннее выявление талантливых школьников, заинтересованных в нефтепереработке, и подготовку специалистов для нужд производства. В рамках программы ежегодно организуются мероприятия для более чем 2000 школьников: тренинги, конференции, факультативы по химии и физике, летние образовательные сессии, олимпиады, кейс-чемпионаты и виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти».

