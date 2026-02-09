Омск-Информ
На Омск надвигается мощная снежная буря

Местных жителей просят быть осторожными.

В Омске ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, завтра, 10 февраля, на регион обрушатся осадки разной интенсивности (снег, мокрый снег, дождь), с ухудшением видимости, отложение мокрого снега и гололед.

В среду, 11 февраля, ожидается сильный ветер порывами 15–20 м/c, местами до 23 м/c и метель. На дорогах – снежные заносы, снежный накат и гололедица. В четверг, 12 февраля, синоптики обещают похолодание.

В МЧС рекомендуют придерживаться безопасной скорости движения, внимательно управлять транспортными средствами и помнить о правилах пожарной безопасности в домах.

