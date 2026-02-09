В Омске студенту грозит срок за продажу банковского аккаунта

Прокуратура направила дело в суд.

Omskinform.ru

В Омске перед судом предстанет 18-летний студент колледжа, который помог дистанционным мошенникам обмануть пенсионера. По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый согласился за 6 тыс. рублей передать посторонним лицам логин и пароль от своего личного кабинета в банковском приложении.

Вскоре «проданный» аккаунт был использован для крупного мошенничества. Жертвой преступников стал пожилой житель Самары. Под влиянием обмана пенсионер перевел аферистам более 2 млн рублей. Почти 700 тысяч рублей поступило именно на счет омского студента. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции оперативно вычислили владельца счета. Понимая серьезность ситуации, молодой человек восстановил доступ к своему банковскому кабинету и вернул потерпевшему все похищенные деньги.

Несмотря на возврат денег, уголовной ответственности студент не избежал. Прокуратура направила дело в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь студенту грозит до 3 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 187 УК РФ.