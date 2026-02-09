Омский приют уличили в небрежном обращении с животными

Прокуроры обнаружили в приютах дефицит лекарств и нарушения условий содержания.

Фото: t.me/prok_omsk

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения закона в действиях ООО «ВЗТ Сервис», занимающегося содержанием и обслуживанием бездомных животных на территории Омского и Таврического районов.

Сотрудники фирмы неправильно перевозили, содержали и выпускали животных обратно на улицу. Не велся должный учет прибывших питомцев, ветеринары плохо выполняли свою работу, не хватало нужных лекарств и оборудования, не соблюдались условия хранения биоотходов.

– Зачастую размещенные в сети Интернет сведения об отловленных животных были не полными и не информативными (фотографии не позволяли провести идентификацию, что нарушало права возможных владельцев), – уточнили в ведомстве.

Также фирма эксплуатировала крематор без разрешения и складировала мусор в неположенном месте, загрязняя окружающую среду.

Руководителя ООО «ВЗТ Сервис» обязали исправить все обнаруженные нарушения. Прокуратура обратилась в местные администрации и региональное Управление ветеринарии, поскольку они не осуществляли необходимого контроля за работой организации.

Общество получило административный штраф на общую сумму 145 тыс. рублей. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.