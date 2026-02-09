Известный застройщик возведет новый квартал на левом берегу Омска

Компания «Медведь» получила разрешение на разработку документации.

Фото: Сергей Мельников

Омский департамент архитектуры и градостроительства разрешил компании «Специализированный застройщик СК «Медведь» начать разработку документации по внесению изменений в планировку части территории в Кировском административном округе, где вдоль улицы Волгоградской планируется возведение нового жилого квартала.

Корректировки затронут участок, ограниченный Ленинградским проспектом, полосой отвода железной дороги, городской чертой, а также улицами 1-я Любинская и Волгоградская. Проект планировки этой территории был утвержден в 2010 году, а проект межевания – в 2018 году. Теперь оба документа планируется актуализировать.

В рамках изменений предполагается пересмотреть параметры проектируемой улицы № 10. Также планируется скорректировать участок улицы Меридиальной от Покровской до Волгоградской и часть улицы Волгоградской – до улицы Сакена Сейфуллина.

Подготовить всю документацию необходимо до 31 декабря 2026 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя директора департамента архитектуры Ольгу Дерябину.

Омская компания «Медведь» в последние годы активно расширяет свое присутствие в городе. Она была зарегистрирована 11 августа 2023 года. Единственным владельцем компании является омский предприниматель Шамил Шихмирзаев, директором – Андрей Зазулин.

Ранее, в августе 2025 года, застройщик представил на Инвестиционном комитете при губернаторе проект многофункционального гостиничного комплекса премиум-класса на 78 номеров. Его планируют построить за зданием мэрии в Центральном округе с вводом в эксплуатацию в 2028 году.