·Политика

В Омской области назначили зампредставителя при Правительстве РФ

Он назначен сроком на один год, с испытательным сроком в полгода.

В пятницу, 6 февраля, был подписан документ, согласно которому пост заместителя представителя Омской области при Правительстве РФ занял Андрей Краснопольский. Он начал работать в новой должности в тот же день.

– Назначить Краснопольского Андрея Валериевича заместителем представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации 6 февраля 2026 года, – сказано в тексте документа.

Краснопольский назначен на должность сроком на один год, с испытательным сроком в полгода.

Напомним, что представителем Омской области при Правительстве РФ является зампредседатель правительства региона Андрей Шпиленко.

