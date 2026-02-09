Волонтеры сообщили о гибели трех пропавших омичей

Добровольцы подвели итоги поисков за январь.

Фото: Freepik.com

Омское подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало отчет о проделанной работе в первом месяце 2026 года. Согласно статистике, за январь волонтерам поступило 73 обращения с просьбой о помощи.

Большинство поисковых операций завершились успешно: 57 человек были найдены живыми. Кроме того, добровольцам удалось разыскать родственников четверых омичей и установить личности еще пятерых местных жителей. Троих человек волонтеры нашли погибшими.

На сегодняшний день продолжаются поиски одного омича, пропавшего в январе. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.