В Омской области перестанет показывать телевизор

Отключения затронут ряд населенных пунктов.

Фото создано при помощи ИИ

Жителей нескольких районов Омской области ожидает временное отключение телевизионного и радиосигнала в связи с профилактическими работами. По информации РТРС, технические мероприятия затронут ряд населенных пунктов в период с 9 по 15 февраля.

Первыми с ограничениями столкнутся жители поселка Веселая Поляна Любинского района, где 9 февраля с 11:00 до 17:00 будут недоступны пакеты каналов РТРС-1 и РТРС-2. На следующий день, 10 февраля, аналогичные шестичасовые отключения в это же время пройдут в селе Цветнополье Азовского района.

Профилактика продолжится 11 февраля в селе Цветково Одесского района – там трансляция двух цифровых мультиплексов также прервется в период с 11:00 до 17:00. Завершатся плановые работы 12 февраля в Одесском. Здесь сигнал цифрового ТВ и «Радио России» будет отсутствовать с 9:00 до 15:00 часов.