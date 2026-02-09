Омичи оставили в магазинах рекордные миллиарды рублей

Местные жители потратили на покупки на 3,6 % больше денег.

Оборот розничной торговли в Омской области за 2025 год составил 605,8 млрд рублей. Как сообщают специалисты Омскстата, показатели продаж товаров населению поднялись на 3,6 % относительно 2024 года, когда аналогичный показатель составлял 548,2 млрд рублей.

Расходы на продовольствие увеличились на 5,6 %, составив 286,4 млрд рублей. Тем временем траты на непродовольственные товары выросли всего на 2 % и составили 319,4 млрд рублей.

В декабре магазины, супермаркеты и торговые центры области заработали 61 млрд рублей, что превышает выручку ноября на 8,6 %. Напротив, самый низкий уровень оборота пришелся на январь – февраль, составив, соответственно, 45,1 и 44,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за первую половину года омичи оставили в магазинах 337,9 млрд рублей.