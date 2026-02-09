Омичи стали активнее копить деньги

Рост вкладов за год составил 17,8 %.

Омск занял 52-ю сточку в списке российских регионов по вкладам населения. Такой рейтинг предоставили аналитики «РИА Новости». Средний объем вкладов на каждого жителя региона составляет 288,3 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого вклада к среднемесячному доходу равно 5,4 раза, а прирост вкладов за прошедший 2025 год достиг отметки в 17,8 %.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где средний размер вклада превысил 1,84 млн рублей на человека, что эквивалентно 11,5 средних зарплат. Следом расположился Санкт-Петербург с показателем чуть более одного миллиона рублей на душу населения и годовым приростом в 18,2 %. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, жители которого в среднем хранят в банках по 735,8 тыс. рублей.

Замыкают список Дагестан, Чечня и Ингушетия. Здесь величина вкладов существенно ниже средней по стране. В Республике Дагестан этот показатель равен всего лишь 61,6 тыс. рублей, в Чеченской республике – 31,5 тыс. рублей, а в Ингушетии – 26,4 тыс. рублей.