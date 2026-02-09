Омск-Информ
·Общество

Омичам назвали средства для уборки, которые разрушают легкие

Врач объяснил, почему чистящие средства могут стать ядовитыми.

Бытовая химия для уборки дома может представлять серьезную угрозу для здоровья легких. Об этом предупредил врач-терапевт Дмитрий Демидик. Специалист подчеркнул, что наиболее опасными для человека являются хлорсодержащие средства.

– Они могут вызывать раздражение дыхательных путей с риском химического ожога. Средства для чистки стекол, содержащие аммиак или нашатырный спирт, при вдыхании могут повредить слизистые дыхательных путей, образуя едкий щелочной газ, – приводит слова врача «Лента.ру».

Помимо этого, врач обратил внимание на вред кислотных очистителей и различных растворителей. Пары кислот агрессивно воздействуют на альвеолы легких, а растворители могут оказывать прямое токсическое влияние не только на органы дыхания, но и на центральную нервную систему человека.

Главной опасностью доктор назвал попытки смешивать разные виды бытовой химии между собой, так как это запускает непредсказуемые химические реакции. Подобные эксперименты часто приводят к тяжелым поражениям кожи, глаз и дыхательной системы.

Категорически запрещено сочетать хлорсодержащие препараты с аммиаком, потому что образующиеся при этом хлорамины вызывают тяжелые бронхоспазмы и могут спровоцировать отек легких. Еще одним смертельно опасным сочетанием является смесь хлора с кислотами, в результате чего выделяется ядовитый хлорный газ.

