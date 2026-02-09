Омск-Информ
·Общество

На Омск обрушилось мощное потепление

Днем потеплеет до –4 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 февраля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...–9 °C.

Ожидаются переменная облачность и небольшие осадки, местами мокрый. Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед и снежный накат на дорогах в отдельных районах. Атмосферное давление будет сильно падать.

Ночью столбик термометра опустится до –5...–10 °C, по северу до –15 °C. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Скорость юго-восточного, южного ветра составит 4–9 м/с. На дорогах – снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет падать.

·Общество

