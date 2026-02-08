Омичам показали, как строится начало Северного обхода

Бригады одновременно возводят две транспортные развязки.

Фото: Сергей Мельников

В Омской области полным ходом идут работы на одном из самых масштабных дорожных объектов региона. Губернатор Виталий Хоценко поделился кадрами со строительства технического моста через Иртыш, отметив, что бригады одновременно возводят две транспортные развязки.

Проект Северного обхода имеет стратегическое значение не только для области, но и для всей страны: новая магистраль свяжет федеральные трассы Тюмень – Омск и Омск – Новосибирск, став важным звеном маршрута «Россия». Дорога включена в план развития транспортной системы страны до 2030 года и в будущем станет частью международного коридора, соединяющего европейские регионы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что стоимость амбициозного проекта превышает 100 млрд рублей. Ожидается, что современная четырехполосная магистраль с расчетной скоростью 120 км/ч будет полностью готова к концу 2028 года. Помимо двух мостов, на объекте построят 19 путепроводов и оборудуют шесть специализированных площадок для отдыха водителей.

Благодаря параллельному ведению работ на разных участках, строителям удается двигаться с опережением утвержденного графика.