Омичке не понравилось, как Стас Пьеха исполнил ее песню на всю страну

Композиция про Омск не попала в финал популярного телешоу.

Фото создано при помощи ИИ

Вечер субботы, 7 февраля, ознаменовался для жителей региона выходом нового выпуска популярного шоу «Конфетка» на ТНТ, участницей которого стала омичка Анастасия Орлова. Девушка представила на суд жюри авторский клип и песню, посвященную родному городу. В оригинальном видеоряде под рэп-аккомпанемент промелькнули знаковые места города: от железнодорожного вокзала и набережной до живописных парков. Текст композиции воспевает Омск как город-сад и крупный культурный центр, где постоянно кипит жизнь.

Звездные ведущие и гости студии тепло отозвались об Омске, а саму композицию назвали фактически готовым гимном города. По правилам проекта, за переделку трека взялся профессиональный артист – в этот раз преобразить «хит из интернета» доверили Стасу Пьехе. Певец представил версию в духе советской эстрады, а атмосферу эпохи дополнил детский хор в пионерской атрибутике: красных галстуках и пилотках.

Однако творческое переосмысление не вызвало восторга у самой создательницы. Анастасия Орлова призналась, что ожидала сохранения современной стилистики и такая ретроинтерпретация ей не близка. Мнение автора разделили и зрители в зале: песня об Омске набрала всего 17 голосов, что не позволило ей выйти в финал выпуска, а омичка потеряла шанс выиграть призовые полмиллиона рублей.