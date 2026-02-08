Омская прокуратура добилась масштабной реконструкции ТЭЦ-5

После модернизации газоочистных установок на шести котлах объем вредных выбросов сократился на 39 %.

omskinform.ru

Вопросы экологической безопасности на омской ТЭЦ-5 остаются на особом контроле областной прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий природоохранное ведомство настояло на необходимости коренной реконструкции очистных систем предприятия, включая обновление электрофильтров на котлоагрегатах и корректировку технической документации.

В прокуратуре отметили, что результаты реализации комплексного плана по снижению загрязнения воздуха в Омске уже заметны: после модернизации газоочистных установок на шести котлах объем вредных выбросов сократился на 39 %. Под давлением прокурорских мер реагирования руководство АО «ТГК-11» выделило более 1,6 млрд рублей на аналогичное обновление двух оставшихся электрофильтров.

Впрочем, к работе самих контролирующих органов у прокуратуры возникли вопросы. Были выявлены случаи, когда специалисты профильных ведомств недостаточно оперативно реагировали на превышение ПДК или предоставляли некачественно подготовленные документы для согласования проверок. После соответствующего информирования со стороны прокуратуры контролирующие структуры приняли меры, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.