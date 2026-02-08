В горевшей многоэтажке в Омске нашли труп

16 жильцов удалось спасти.

В субботу, 7 февраля, в многоквартирном доме на улице Мельничной произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже поступило на пульт диспетчера в 23:40. До прибытия спасателей из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

Еще одного человека из опасной зоны вывели сотрудники газодымозащитной службы. Однако без жертв не обошлось: в горевшей квартире пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. В настоящее время обстоятельства и причины его гибели уточняются.

Огонь успел распространиться на площади 10 кв. метров. В ликвидации возгорания принимали участие 12 сотрудников МЧС России, задействовав спецтехнику. Экспертам ведомства предстоит выяснить, что именно стало причиной происшествия.