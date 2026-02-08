В Омске протестировали самолет для суровых условий Арктики

Сегодня, 8 февраля, на омском авиаремонтном предприятии «Мотор» состоялись испытания обновленного самолета Ан-2. Ключевой особенностью тестов стала отработка маневров взлета и посадки в условиях глубокого снежного покрова, что критически важно для работы авиации в северных широтах.
Как пояснили в региональном отделении Союза машиностроителей России, испытания проводятся в рамках масштабного проекта «Русская Арктика». Омское предприятие создает универсальную машину, способную решать широкий спектр задач в полярных условиях: от патрулирования государственных границ и санитарных рейсов до обеспечения северного завоза в труднодоступные поселения.
– Предприятие реализует проект «Русская Арктика» и создает многоцелевой самолет, предназначенный для охраны северных границ, санитарной авиации, северного завоза и т. д., – сообщили в Союзе.
Уникальные характеристики модернизированного «кукурузника» уже получили подтверждение в реальной обстановке Заполярья.