73 штрафа: иностранцы игнорируют ПДД на омских улицах

Нелегальный таксист из-за рубежа получил «писем счастья» на 70 тыс. рублей.

omskinform.ru

В Омской области сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за автомобилями с зарубежной регистрацией и их владельцами. В рамках специальных надзорных мероприятий полицейские формируют детальную базу данных на такие машины, внося информацию в учет. Сверка текущих данных с архивными сведениями о нарушениях, зафиксированных камерами, уже принесла первые весомые результаты: к ответственности привлекли троих иностранных водителей, которые в последние два месяца игнорировали ПДД.

Рекордсменом по количеству штрафов стал 27-летний иностранец. Как выяснилось, мужчина не только занимался нелегальными пассажирскими перевозками, но и 73 раза попался на значительном превышении скорости всего за два месяца. Теперь лихачу-нелегалу придется оплатить пачку постановлений на внушительную сумму – 70 тыс. рублей.

Ненамного отстали от него и двое других автомобилистов в возрасте 27 и 53 лет. Каждому из них полицейские оформили по 34 административных постановления за нарушение скоростного режима на общую сумму 39 тыс. рублей.