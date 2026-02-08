В Омске 7 жильцов не смогли самостоятельно выбраться из горящей многоэтажки

Их вывели спасатели. Еще 20 человек эвакуировались сами.

Фото: vk.com/mchsomsk55

В субботу, 7 февраля, в одной из многоэтажек Левобережья произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире, расположенной на седьмом этаже, поступило в дежурную часть в 16:03. Еще до прибытия первых расчетов МЧС здание самостоятельно покинули 20 жильцов.

Однако не все смогли выбраться из опасной зоны без помощи профессионалов из-за сильной концентрации дыма в подъезде. Бойцы газодымозащитной службы, используя специальные спасательные устройства, успешно вывели из «огненного плена» семерых человек, среди которых был один ребенок. Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать.

На борьбу с огнем, охватившим площадь 15 кв. метров, были брошены силы 23 сотрудников ведомства и 5 единиц спецтехники. Уже к 16:22 открытое горение удалось полностью ликвидировать. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить точную причину возникновения пожара.