Центр Омска останется без воды на целый день

Специалисты проведут плановый ремонт водопровода.

Omskinform.ru

В понедельник, 16 февраля, жителям и организациям в историческом центре города придется столкнуться с отключением воды. Как сообщили в Омском водоканале, специалисты приступят к плановому ремонту водопроводных сетей по адресу: ул. Спартаковская, 3. В связи с этим подача холодного водоснабжения будет приостановлена на восемь часов – с 11:00 до 19:00.

Масштабное отключение охватит внушительный список объектов: под него попадают 13 жилых многоэтажек и 14 административных зданий. Кроме того, временные ограничения коснутся образовательных и культурных центров, четырех госучреждений и двух храмов. В зону проведения работ включены здания по адресам:

ул. Тарская, 2, 4, 7;

ул. Ленина, 6, 8, 8а;

ул. Спартаковская, 3, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 18;

ул. Таубе, 10, 12, 13, 14;

ул. Партизанская, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 18, к. 1, 20;

ул. Голика, 2, 2а;

ул. Петра Некрасова, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 10;

ул. Достоевского, 2.

Чтобы омичи не остались без воды в течение рабочего дня, предусмотрено дежурство спецтехники. Машина с питьевой водой будет находиться на улице Партизанской, возле дома № 20. Горожанам рекомендуют заранее позаботиться о необходимом запасе воды.