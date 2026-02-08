Омичам объяснили, как любовь может оставить без гроша в кармане

Мошенники стремятся заработать на чувствах омичей.

Фото: Freepik.com

В преддверии 14 февраля Региональный центр финансовой грамотности предупреждает о резкой активизации мошенников, использующих праздничный повод для кражи денег. Специалисты отмечают, что на фоне эмоционального подъема и спешки люди часто теряют бдительность, чем и пользуются злоумышленники.

Одной из самых популярных ловушек стало создание фишинговых сайтов, которые имитируют известные службы доставки цветов, кондитерские или сервисы бронирования ресторанов. Покупателей заманивают огромными скидками через рекламу в соцсетях. В результате человек либо просто теряет деньги за несуществующий товар, либо передает данные своей карты в руки преступников. Существует и схема с «подарком от тайного поклонника», когда под видом курьерской службы у жертвы выманивают СМС-код для доступа к банковским счетам или порталу «Госуслуги».

Также в Сети активно распространяются сообщения о фальшивых розыгрышах призов и акциях с дисконтом до 90 %. Чтобы забрать «выигрыш», мошенники просят оплатить страховку или налог, что является обычным способом выманивания предоплаты.

Не теряет актуальности и обман на сайтах знакомств. Злоумышленники под видом поклонников приглашают на свидание и предлагают разделить расходы на билеты в кино или бронь столика, отправляя ссылку на поддельную форму оплаты. Как только перевод совершен, «романтическая» связь мгновенно обрывается.