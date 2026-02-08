Названы самые опасные участки омских трасс

Спасатели призывают к повышенной внимательности на дорогах.

Региональное управление МЧС подготовило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций в Омской области на это воскресенье. По данным ведомства, погодные условия 8 февраля 2026 года будут непростыми: жителей ждет переменная облачность, при этом в северных районах возможен небольшой снег, а в южной части региона существенных осадков не предвидится.

Синоптики предупреждают об изморози в отдельных районах ночью и образовании снежного наката на трассах. Температурный режим в этот день окажется ниже климатической нормы, которая для февраля составляет от –14 до –16 градусов.

На фоне неблагоприятных метеоусловий и скользких дорог спасатели отмечают высокую вероятность ДТП. В ведомстве выделили наиболее опасные отрезки федеральных и региональных трасс, где водителям следует проявлять особую бдительность.

Так, в этот список попал участок трассы Тюмень – Омск в Любинском районе (578–579 км), а также несколько зон в Омском районе: на Черлакском тракте (25 км) и на Южном обходе города (818 и 822 км).

Кроме того, повышенное внимание стоит уделить участку дороги Омск – Русская Поляна (25–26 км) и трассе Сыропятское – Калачинск в границах Кормиловского района (58–59 км). Также в перечень зон особого риска включен нерегулируемый железнодорожный переезд в городе Калачинске, расположенный в районе местного мясокомбината.