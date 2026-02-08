Омск-Информ
·Общество

Сногсшибательная омичка триумфально победила в мировом конкурсе красоты

Она обошла 40 конкурсанток.

В Ливане завершился финал престижного конкурса «Мисс Европа – 2026». Победительницей стала омичка Ксения Гнедина.

Девушке пришлось конкурировать с 40 претендентками, представлявшими самые разные уголки Европы. Несмотря на серьезное соперничество, Ксения сумела обойти всех участниц и взять титул самой красивой в Европе. Одним из самых ярких моментов финала стал выход омички в национальном костюме «Держава России».

Ранее Гнедина рассказывала «Омск-информу», что на конкурс она едет с боевым настроем и полной уверенностью в победе.

