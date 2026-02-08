Массовый замор рыбы: в омской реке обнаружили угрозу экосистеме

Концентрация растворенного кислорода ниже нормативной в 2 раза.

Специалистами Обь-Иртышского УГМС выявлена экстремально низкая концентрация растворенного в воде кислорода. Исследования проб, отобранных в минувшую среду, 4 февраля, в районе Ростовки, показали результат всего в 1,95 мг на литр. Ситуация в районе устья реки, непосредственно в самом городе, немногим лучше – там замеры от 5 февраля зафиксировали показатель 2,69 мг на литр.

Напомним, что, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, нормальное содержание растворенного кислорода в воде зимой составляет 4 мг на литр.

Отметим, что экологические проблемы на Оми фиксируются уже не первую неделю. Аналогичный дефицит жизненно важного элемента в этих же локациях наблюдался в период с 23 по 29 января.

Подобное кислородное голодание создает прямую угрозу для экосистемы реки и может спровоцировать массовый замор рыбы.