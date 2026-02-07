В Омской области решили пересчитать воробьев

Популяция этих важных для экосистемы птиц стремительно сокращается.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Сегодня, 7 февраля, стартовал зимний этап Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах». Омская область принимает активное участие в акции, которая проводится с 2023 года и призвана отследить численность домовых и полевых воробьев в стране.

Птиц считают дважды в год – в феврале и августе. По данным организаторов акции, в прошлом году зимой насчитали 207 780 птиц, летом – 119 350. Принять участие в акции может любой человек. Для этого нужно найти места скопления воробьев, посчитать и определить их вид, зафиксировать наблюдение на фото или видео, после чего внести данные через анкету на сайте проекта.

Согласно исследованиям, популяция домового воробья стремительно сокращается. Это вызвано отсутствием мест для гнездования в современных домах, стрижкой газонов и обработкой растений химикатами, что снижает доступность корма.

– Изучение проблемы на основе регулярно поступающей информации позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить массовые виды под угрозу исчезновения, – отмечают организаторы акции.

Зимняя перепись воробьев продлится до 15 февраля.