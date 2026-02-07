Назван размер средней пенсии после апрельской индексации

После апрельской индексации средний размер социальной пенсии в России составит 16 569,06 рубля, заявила в комментарии РИА Новостям эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
Она напомнила, что с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,8 %. Этот коэффициент рассчитан с учетом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера – с начала года он установлен на уровне 16 288 рублей.
– Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей, – сказала Подольская.
Эксперт пояснила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Также учитывается наличие региональных доплат и коэффициентов.
Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Размер апрельской индексации будет выше фактического уровня инфляции.