Школьники больше не видят смысла идти в 10-й класс

Количество выпускников девятых классов, остающихся в школе и идущих учиться в колледжи, сравнялось.

omskinform.ru

За прошедшие 25 лет в России практически сравнялось количество выпускников девятых классов, остающихся в школе и идущих учиться в колледжи, сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

В ежегодном сборнике «Индикаторы образования» указывается, что в 2024 году в десятый класс поступили 708,2 тыс. выпускников (43 %), а обучение по программам подготовки специалистов среднего звена выбрали 695,6 тыс. человек (42 %). Это минимальная разница за четверть века. Для сравнения, в 2001 году обучение в десятом классе выбирали 68 % выпускников, а в колледжи шли 12 %, то есть разница была практически в шесть раз.

Интерес к учебе в колледжах на программах подготовки специалистов среднего звена вызван желанием выпускников в относительно сжатые сроки получить востребованную специальность и выйти на рынок труда. При этом спрос на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих стабильно снижается – выпускники хотят иметь более широкие карьерные возможности.

Эксперты также считают, что многие выпускники не идут в десятый класс из-за боязни сдавать ЕГЭ. После обучения в колледжах они могут поступить в вузы по более простой схеме внутренних экзаменов.