·Общество

На окраине Омска в –20 заметили голую «спортсменку»

Женщина бежала голышом по улице 3-я Молодежная.

На улице 3-й Молодежной, расположенной на окраине Октябрьского округа Омска, заметили голую спортсменку. Фотография бегущей женщины без одежды и босиком размещена в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

– В Омске была замечена голая «спортсменка», которая бежала по улице 3-я Молодежная, – гласит подпись под снимком.

Свидетельницей необычной «голой» тренировки стала местная жительница, которая в это время шла по двору. Тепло одетая в зимний спортивный костюм, омичка недоуменно смотрела в сторону «нудистки», бежавшей в 20-градусный мороз.

