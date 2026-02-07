На знаменитом крутинском озере в Омской области погибли двое рыбаков

Мужчины устроили ночевку в палатке прямо на льду озера.

Фото: vk.com/omsk_fishing

На популярном у многих рыбаков озере Салтаим в Крутинском районе Омской области погибли двое мужчин, приехавших на зимнюю рыбалку. Как сообщили в Следственном комитете, рыбаки отравились угарным газом.

Мужчины устроили ночлег в палатке, которую обогревали газовой горелкой. Утром другие рыбаки обнаружили их без признаков жизни и вызвали полицию.

– По сведениям, полученным в результате осмотра места происшествия и опросов очевидцев, рыбаки скончались от отравления угарным газом, вероятно, образовавшимся в ходе эксплуатации газовой горелки, – сообщили в СКР.

Ведомство начало проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины трагедии. Следователи напомнили рыбакам, что при прогреве палатки газовыми горелками ее необходимо проветривать и ни в коем случае не оставаться на ночевку на льду. Умереть от отравления угарным газом, не имеющим запаха, можно уже после нескольких вдохов.