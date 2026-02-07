Фанатов компьютерных игр в Омске «разводят» пряничной винтовкой

На уловку мошенников попалась 30-летняя жительница городка Нефтяников.

Фото: 55.mvd.ru

Омская полиция разбирается с очередным случаем дистанционного мошенничества. На сей раз обманули 30-летнюю фанатку компьютерных игр, живущую в Советском округе. Девушка «клюнула» на виртуальное оружие – так называемую пряничную винтовку.

Редкий игровой предмет омичка увидела в декабре прошлого года на сайте бесплатных объявлений и поспешила завладеть им. Списалась с продавцом винтовки в мессенджере, они добавили друг друга в друзья и договорились встретиться в игре, где и должна была произойти передача оружия.

– Потерпевшая перевела по номеру телефона через систему быстрых платежей 5 600 рублей, после чего продавец удалил переписку и перестал выходить на связь, – сообщили в полиции.

Судя по обнародованной переписке, девушка продолжительное время требовала от продавца вернуть деньги, в противном случае угрожала обратиться в правоохранительные органы. Поскольку деньги ей никто не вернул, омичка написала заявление в полицию. По факту ее обмана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Продавца пряничной винтовки ищут.