Лидеры «Авангарда» готовятся «зажечь» на Матче звезд КХЛ

Звездный уик-энд стартует сегодня в Екатеринбурге.

Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге стартует Матч звезд КХЛ 2026. На «звездный» уик-энд пригласили сразу трех игроков омского «Авангарда», при этом они выступят за разные команды.

Лучший бомбардир «ястребов» Константин Окулов (57 очков в 52 играх) и лидер по заброшенным шайбам, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов (20 голов в 50 поединках) заявлены за сборную лучших российских игроков KHL RUS Stars. В полуфинале Матча звезд она сыграет с «хозяевами» турнира KHL Ural Stars, состав которой сформирован из лучших игроков «Автомобилиста», «Металлурга», «Салавата Юлаева» и «Трактора». За сборную Урала, в частности, заявлен бывший лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, проводящий отличный сезон в составе «Магнитки».

Еще один «ястреб», самый полезный игрок омской команды Эндрю Потуральски («+19» по системе «плюс-минус» в 52 матчах) выступит за сборную легионеров KHL World Stars. Ее противник в полуфинале – KHL U23 Stars, сборная лучших молодых игроков лиги.

Матч звезд КХЛ-2026 начнется в 17.30 по омскому времени. Сегодня зрители увидят три конкурса Мастер-шоу и полуфиналы турнира.