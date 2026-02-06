Омск-Информ
Общество

Несколько квартир на окраине Омска признали опасными для проживания

Мэрия разработает план дальнейшей эксплуатации помещений.

На официальном сайте администрации Омска опубликовали постановление о признании жилья непригодным для проживания граждан.

Речь идет о квартирах № 1–4 в одноэтажном деревянном доме, который расположен по адресу ул. 6-я Путевая, 183, в Ленинском округе.

Департаменту жилищной политики мэрии Омска поручено до 31 декабря 2033 года подготовить и представить предложения по дальнейшему использованию вышеперечисленных жилых помещений.

Исполнение постановления поставлено под контроль первого заместителя мэра Омска, директора департамента имущественных отношений администрации города Евгения Романина.

