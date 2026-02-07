«Эффект Долиной»: в Омске рассказали, как нотариус лишилась 100 миллионов

На Сибирском форуме по недвижимости объяснили, как работает схема обмана покупателя, которая на самом деле далеко не новая.

Вся страна с прошлого года обсуждает «эффект Долиной», и эта ситуация стала поводом для различного рода мемов и рилсов. Между тем профессионалы рынка недвижимости этот случай курьезным не назовут, случаи, когда сделки признаются недействительными из-за продавцов, которые вдруг стали утверждать, что на них воздействовали мошенники, оказались не редкостью.

Но именно скандал со звездой имел большие последствия: во-первых, застопорился рынок оборота жилья, во-вторых, это ударило по репутации целой сферы.

Как минимизировать эти риски и помочь покупателю не бояться иска от бывшего владельца жилья, шла речь на Сибирском форуме по недвижимости.

Разовый случай

Негативный общественный резонанс получила ситуация, которую окрестили «эффектом Долиной». История облетела все СМИ: звезда продала свою квартиру в Хамовниках, а когда пришло время освобождать жилье, заявила, что, оказывается, она стала жертвой мошенничества.

Суд установил, что действительно Долина была обманута, и, соответственно, квартиру ей вернули, покупатель остался и без жилья, и без денег. Неожиданно оказалось, что в стране такие ситуации не просто не редкость, а, скорее, закономерность. Вопиющая несправедливость разозлила россиян.

Первой ощутила негативную реакцию сфера риелторских услуг: покупатели стали отказываться от квартир на вторичке. Если в продавцах фигурировали пожилые люди, все рассыпалось на уровне показов. По словам представителя прокуратуры, Верховный суд не всегда встает на сторону добросовестного продавца квартиры. Это разовый случай.

– Дело Долиной, о котором каждый из вас уже слышал, не является каким-то камнем преткновения. Потому что Верховный суд высказался только по единичному делу, суды не всегда встают на сторону добросовестного продавца, который приобретает недвижимость. Поэтому здесь каждый случай индивидуален, – рассказал старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельности управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Омской области Даниил Долгорук. – Если психолого-психиатрическая экспертиза нам покажет, что человек, который продавал квартиру по заниженной стоимости и не мог в момент совершения сделки осознавать фактически характер своих действий, управлять ими, то возможность расторгнуть сделку велика.

Если устоявшаяся судебная практика стопроцентных способов защиты не дает, то агентства недвижимости сами пытаются максимально обезопасить сделки, например, предлагают видеофиксацию и участие нотариуса. Или участие родственников в подписании документов.

Однако и это не гарантия, в одном из регионов дочь присутствовала на сделке, когда мать продавала свое жилье. Но после они оспорили ее, деньги ушли мошенникам, а квартиру через суд вернули владельцам.

Не мошенники, а ведомые

Человека, который находится под влиянием мошенников, называют «ведомыми». Бизнес-тренер, юрист, страховщик, специализирующийся на оценке рисков недвижимости, московский эксперт по безопасности сделок Олеся Бухтоярова рассказала о том, что ведомость может быть массовой.

– Риелтор из Нижнего Новгорода рассказывал, как купил квартиры у сестер-предпринимательниц и получил иск о признании сделок недействительными. Там были вовлечены пять человек, пять ведомых, – рассказала Бухтоярова.

Этих сестер убедили, что на квартиры претендуют «черные риелторы», и для поимки преступников нужно срочно продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». В схеме крутились мать сестер, а мужья активно помогали – возили женщин к банкоматам и были в курсе всех деталей.

Эксперт из Москвы также отметила, что мошенники могут заставить продать жилье и не пожилых граждан. Что вот эта ведомость сильно помолодела.

– В России зафиксировано два ведомых по 16 и 17 лет, это чтобы вы понимали, что ведомость может быть и в 35 лет, и в 50, – сказала Бухтоярова.

Не зависит это и от занимаемого положения. Так, с нотариусом из Москвы связался якобы президент нотариальной палаты и предупредил, что скоро ей будут звонить сотрудники правоохранительных органов. После этого женщине начали названивать то сотрудники Центробанка, то ФСБ. Ее убедили, что счета подверглись атаке мошенников и их нужно переактивировать. Чтобы активация прошла успешно, ей нужно было подтвердить платежеспособность, отправляя на разные счета миллионы рублей. Общая сумма равняется практически 100 миллионам. Сейчас это, пожалуй, самый крупный куш.

Эксперты отметили еще одну особенность последнего времени: передача денежных средств осуществляется наличными, а не переводом. Допустим, мошенники назначают встречу у какого-нибудь знакового места. При этом забирают деньги не они, а курьеры, которые потом несут уголовную ответственность.

Так что покупателям недвижимости нужно быть настороже, внимательно относиться ко всем деталям сделки и настороженно относиться к любым звонкам с незнакомых номеров.