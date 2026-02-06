В Омской области запускают новый «совет креативщиков»

Эксперты будут разрабатывать меры поддержки всех сфер творческого сектора.

Фото: Александр Труш

В Омской области появился Экспертный совет по поддержке и развитию креативных индустрий. Его создание – часть национальной стратегии, закрепленной указом президента, которая ставит цель увеличить долю креативных индустрий в экономике страны до 6 % ВВП.

Совет стал логическим продолжением региональной концепции развития креативной экономики, которую власти Омской области представили в декабре в Москве. Новый орган займется выработкой предложений и механизмов для поддержки всех направлений творческого сектора: от информационных технологий и дизайна до архитектуры, музыки и издательского дела.

Возглавил Экспертный совет губернатор Виталий Хоценко. Более половины членов совета – практикующие предприниматели из 16 отраслей креативной экономики. В него также вошли представители органов власти, образовательных и общественных организаций, что позволит учитывать мнение бизнеса при подготовке решений.

При совете также создана рабочая группа, которая будет координировать практическую реализацию мер поддержки креативного сектора региона.